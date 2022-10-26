قطر تلغي إلزامية اختبار كوفيد قبل كأس العالم

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، أن الدولة التي ستسضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الشهر المقبل، إلغاء شرط تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا قبل السفر إلى البلد الخليجي.

وكانت قطر قد أعلنت في السابق أن الجماهير الوافدة لحضور منافسات كأس العالم سيكون عليها تقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا بغض النظر عن حالة التطعيم قبل التوجه إلى قطر.

ومن المتوقع أن تستقبل قطر 1.2 مليون زائر، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البلاد، خلال البطولة التي تقام بين 20 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول المقبلين.

وبعد هذا القرار، لم يعد المقيمون في قطر بحاجة للخضوع لاختبار كوفيد-19 في غضون 24 ساعة من العودة إلى البلد من الخارج.

كما ألغت وزارة الصحة مطالبتها للبالغين بإبراز حالة فيروس كورونا عبر تطبيق احتراز الذي تديره الدولة قبل دخول الملاعب وغيرها من المنشآت مثل المحال التجارية والمطاعم.

وأضاف البيان أن الزائرين والمقيمين سيكون عليهم إظهار التطبيق قبل دخول أي منشأة صحية.

وقالت الوزارة في البيان إن قطر قررت تخفيف القيود “في ظل استمرار انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم وفي دولة قطر، والتطبيق المستمر لبرنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد-19 في قطر”.

وخففت قطر الأسبوع الماضي من قواعد ارتداء الكمامات التي أصبحت الزامية فقط خلال زيارة المنشآت الصحية.

وسجلت قطر، البالغ تعدادها السكاني نحو 3 ملايين نسمة، أكثر من 440 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و692 حالة وفاة من الفيروس، بحسب بيانات وزارة الصحة.