قطر تنفي صلتها بفضيحة "الفساد" في البرلمان الأوروبي

نفت الحكومة القطرية، صحة المزاعم التي تربط قضية الفساد المتهمة بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، بالدوحة.

فقد أوضح بيان قطري، أن الدوحة ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوي لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العالم، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.

كما أكد البيان أن قطر، تتعاون مع مختلف المؤسسات العالمية على أساس المصالح والاحترام المتبادل، مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين الدولية.

هذا وأفادت مصادر قضائية بلجيكية، في وقت سابق، بأن كايلي أوقفت وحرمت من حق استخدام الحصانة البرلمانية، وأن السلطات التنفيذية عثرت على هدايا ثمينة وأكياس تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية خلال تفتيش منزلها، كما عثرت على أموال طائلة في حقيبة والدها الذي اعتقل خلال سفره.

كان نواب البرلمان الأوروبي قد صوتوا بالإجماع على قرار إقالة نائبة رئيسة البرلمان المتهمة بالفساد، اليونانية إيفا كايلي.