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قطر للطاقة تبيع ثلاث شحنات من خام الشاهين بخصومات لافتة

منذ 36 دقيقة
قطر للطاقة

قطر للطاقة

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قالت مصادر تجارية اليوم الجمعة إن قطر للطاقة حددت سعر التعاقد الآجل لخام الشاهين للتحميل في أغسطس آب بعلاوة 1.21 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، انخفاضا من 1.82 دولار للبرميل في يوليو تموز.

وأوضحت المصادر التجارية أن تحديد السعر يأتي بعد أن باعت قطر للطاقة ثلاث شحنات في مناقصة.

وأضافت المصادر أن شركة أرامكو للتجارة حصلت على الشحنة الأولى بسعر 1.25 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، بينما ذهبت الشحنة الثانية إلى بي66 بعلاوة قدرها 90 سنتا للبرميل. وقال التجار إن شركة بي.بي حصلت على الشحنة الثالثة بعلاوة تراوحت بين 80 و90 سنتا للبرميل.

وقالت المصادر إن شركة قطر للطاقة باعت بشكل منفصل شحنة بحرية للتحميل في أغسطس آب إلى كاثاي بتروليوم بسعر 30 سنتا فوق أسعار دبي وشحنة برية في الشهر نفسه إلى شل بخصم 20 سنتا عن أسعار دبي.

    المصدر :
  • رويترز

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