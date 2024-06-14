قطر للطاقة تشتري أنابيب التقاط الكربون من "نيبون ستيل وسوميتومو" اليابانيتين

قالت شركتا نيبون ستيل وسوميتومو اليابانيتان (الجمعة 14-6-2024) إنهما فازتا بطلبيات من شركة قطر للطاقة لشراء أنابيب يتم استخدامها في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه (سي.سي.إس).

وقالت نيبون ستيل في بيان إنها شحنت مؤخرا أول منتجات إلى قطر للطاقة المملوكة للدولة والتي تخطط لبناء مصنع للأمونيا “الزرقاء” بتقنيات التقاط الكربون وتخزينه في منطقة مسيعيد، وهي إحدى المناطق الصناعية الرائدة في قطر.

وينبعث ثاني أكيد الكربون من إنتاج الأمونيا التقليدي إذا تم باستخدام الوقود الأحفوري. لكن أثناء إنتاج الأمونيا “الزرقاء” يتم التقاط وتخزين أي انبعاث لثاني أكسيد الكربون يصدر عن العملية.

وقالت نيبون ستيل إن المشروع سيستخدم منتجات الشركة منخفضة الكربون وتمثل أول طلبيات لهذا النوع من أنابيب السبائك غير الملحومة منخفضة الكربون في مشروع كبير لالتقاط وتخزين الكربون في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت سوميتومو في بيان منفصل إنها وقعت عقدا مع قطر للطاقة لتوريد الأنابيب غير الملحومة، التي ستصنعها شركة نيبون ستيل.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل مصنع الأمونيا الزرقاء التابع لشركة قطر للطاقة في 2026 وأن ينتج 1.2 مليون طن سنويا.

تتكون الأمونيا بشكل رئيسي من الهيدروجين الناتج من الغاز الطبيعي والنيتروجين الموجود في الهواء ولا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون عند حرقها.

وتستخدم بشكل أساسي كمادة خام للأسمدة والمواد الكيميائية، ولكن يمكن استخدامها أيضا كوقود منخفض الكربون في محطات الطاقة.