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قطر للطاقة: توسع جديد في الإنتاج من حقل الشمال للغاز

منذ ساعتين
شركة قطر للطاقة

شركة قطر للطاقة

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أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم الأحد 25 شباط/فبراير الجاري توسعا جديدا في الإنتاج من حقل الشمال للغاز، وفق وكالة رويترز.

وأعلن سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة اليوم الأحد عن توسع جديد في إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال سترفع طاقتها الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا.

وقال الكعبي في مؤتمر صحفي بالدوحة إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية.

وأضاف: الشركة ستواصل تقييم مخزونات الغاز القطرية وستزيد الإنتاج أكثر إذا كانت هناك سوق.

واعتبر الكعبي أن قرار زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال مدفوع الآن بأسباب فنية فقط.

وبحسب الكعبي فإنه من السابق لأوانه الحديث عن الشركاء في التوسعة الجديدة.

وتابع الكعبي: آسيا بها أكبر نمو لسوق الغاز وهو مدفوع بزيادة عدد السكان بالمنطقة.

وقبل أيام، أرست “قطر للطاقة” عقدا بقيمة 2.21 مليار ريال قطري (607 ملايين دولار) على شركة هندسة النفط البحرية الصينية (سي أو أو إي سي)، لتنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الخامسة لتطوير “حقل نفط العد الشرقي- القبة الشمالية”.

وقالت قطر للطاقة إن “العقد يتضمن القيام بأعمال التصميم والتوريد والبناء والمقاولات للجزء الثاني من المرحلة الخامسة لتطوير حقل نفط العد الشرقي لمدة 43 شهرا”.

    المصدر :
  • رويترز

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