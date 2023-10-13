قطر: ملتزمون بتنفيذ الاتفاق بين طهران وواشنطن بشأن أموال إيرانية

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الجمعة، أنّ بلاده ملتزمة بتنفيذ الاتفاق المبرم مع إيران والولايات المتحدة بشأن أموال إيرانية بقيمة ستة مليارات دولار مودعة في أحد البنوك القطرية.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن المبلغ سيتم استخدامه وفقًا للاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة وإيران.

يشار إلى أنّه بوساطة قطرية، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق أفرجت بموجبه طهران عن خمسة محتجزين يحملون الجنسيتين الأميركية والإيرانية مقابل خمسة إيرانيين كانت الولايات المتحدة تحتجزهم، إضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية كانت مجمدة في كوريا الجنوبية، وذلك عبر تحويلها إلى حسابات مصرفية في قطر.