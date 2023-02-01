قفزة في أرباح البنك الأهلي السعودي بنحو 47٪ العام الماضي

أعلن البنك الأهلي السعودي أكبر بنك في المملكة الأربعاء عن قفزة بنحو 47 بالمئة في صافي أرباحه في 2022 مدعوما بارتفاع دخل العمليات وانخفاض الديون.

وحقق البنك، الذي استحوذ العام الماضي على 9.88 بالمئة من أسهم مجموعة كريدي سويس، صافي ربح 18.58 مليار ريال (4.95 مليار دولار) بارتفاع 46.7 بالمئة عن العام السابق.

وتجاوز ذلك متوسط تقديرات المحللين البالغة 18.2 مليار ريال، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وبلغ صافي ربح البنك 4.76 مليار ريال في الربع الرابع وفقا لحسابات رويترز، وأظهرت بيانات رفينيتيف أن هذا أعلى بقليل من تقديرات المحللين البالغة 4.68 مليار ريال.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إن دخل العمليات زاد 16.9 بالمئة في عام 2022، بينما انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 57.5 بالمئة إلى 1.69 مليار ريال، وارتفع دخل الرسوم من الخدمات المصرفية بنسبة 21.1 بالمئة.