الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قفزة في أسعار النفط.. أكبر زيادة يومية منذ عام

منذ 34 ثانية
تقلبات في أسعار النفط

تقلبات في أسعار النفط

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار النفط ، الاثنين مسجلة أكبر زيادة يومية منذ نحو عام بعد أن تسبب إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ بخفض الإنتاج بقدر أكبر في إرباك الأسواق.

وقفز خام برنت أربعة دولارات أو خمسة بالمئة إلى 83.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 86.44 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة دولارات أو خمسة بالمئة إلى 79.39 دولارا للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر يناير كانون الثاني.

وأحدث تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا أمس الأحد.

وكان من المتوقع أن يبقي تحالف أوبك+ على قراره السابق بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول في اجتماعه الشهري اليوم الاثنين.

ويرفع الإعلان الجديد إجمالي تخفيضات أوبك+ للإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز، بما يعادل 3.7 بالمئة من الطلب العالمي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

روبرت هابيك
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
نائب المستشار الألماني يزور أوكرانيا بشكل مفاجئ
صواريخ روسية قادرة على حمل رؤوس نووية
رغم تحذير الغرب.. أسلحة نووية روسية على "حدود الناتو"
إيمانويل ماكرون- رويترز
ماكرون يلتقي برئيسة المفوضية الأوروبية في باريس

الأكثر قراءة

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
تحذيرات جديدة من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا توقّع ليوم غد؟
الذكاء الاصطناعي بات يحتل حيزاً كبيراً من حياة البشر
الخطر قادم.. الذكاء الاصطناعي يرتكب أول جريمة بحق البشر!
مؤشر قياس الزلازل
زلزالان يضربان الأردن شمالي البحر الميت