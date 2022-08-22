قفزة في العقود الأمريكية للغاز الطبيعي

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي سبعة بالمئة خلال التعاملات الاثنين لتقترب من ملامسة حاجز 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بدعم من توقعات لطلب قوي وأسعار قياسية في أوروبا ومخاوف حيال توفر الوقود.

وصعدت عقود الغاز الطبيعي تسليم سبتمبر أيلول 34 سنتا، أو 3.6 بالمئة، إلى 9.676 دولار للمليون وحدة حرارية عند الساعة 1350 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت حوالي سبعة بالمئة إلى 9.982 دولار، وهو أعلى مستوى في 14 عاما، في وقت سابق في الجلسة.

وما زالت الأسعار العالمية مرتفعة قرب 84 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و57 دولارا في آسيا.

وقال عملاق الغاز الروسي جازبروم يوم الجمعة إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا لثلاثة أيام في نهاية الشهر عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى المنطقة، مما يزيد الضغوط على أوروبا بينما تسعى لإعادة ملء مخزوناتها من الوقود قبيل الشتاء.