قفزة في المؤشرات الأوروبية بدعم من صعود قطاعات السفر والترفيه

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم الاثنين مدفوعا بمكاسب قوية في قطاعي السفر والترفيه وفي ظل ترقب صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وسلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة. ووصل المؤشر إلى مستوى غير مسبوق يوم الجمعة وسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير كانون الثاني بنسبة ثلاثة بالمئة بفضل صدور مجموعة من نتائج الأعمال القوية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أمريكية تشمل مؤشري أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين يومي الثلاثاء والأربعاء وصدور بيانات تضخم نهائية في منطقة اليورو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق من الأسبوع لاستشفاف توقعات بشأن مسار السياسة النقدية في العالم.

وسجل قطاعا السفر والترفيه أعلى المكاسب بين القطاعات بينما سجل المؤشر الفرعي للبناء والمواد الخام أسوأ أداء.

وقفزت أسهم مجموعة ميرسك للشحن 8.1 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 مع استئناف التداول بعد يومين.

وارتفعت مجموعة التشخيص الطبي الإيطالية دياسورين 2.3 بالمئة لتسجل بذلك صعودا للجلسة الثانية عقب إعلان أرباح الربع الأول يوم الجمعة.

وارتفع سهم سيكونومي الألمانية للإلكترونيات الاستهلاكية أربعة بالمئة بعد إعلان أرباح العام بأكمله التي فاقت التوقعات.