قفزة في صادرات البرازيل من السلع الأولية إلى الدول العربية

ارتفعت صادرات البرازيل إلى البلدان الاثنين والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية في الربع الأول من هذا العام وسط زيادة حادة في أسعار السلع الزراعية ومسعى لتعزيز إمدادات غذائية، بحسب بيان أُرسل إلى رويترز اليوم الثلاثاء.

وقال البيان الصادر عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية إن إجمالي صادرات البرازيل إلى الدول العربية وصل إلى 3.86 مليار دولار في تلك الفترة، بزيادة حوالي 34 في المئة عن الفترة نفسها قبل عام.

وأوضح البيان أن الزيادة في المبيعات إلى الدول العربية تعكس أيضا انخفاض مشاركة روسيا وأوكرانيا في التجارة العالمية للحبوب والأسمدة، مشيرا إلى اثنين من كبار مصدًري منتجات مثل القمح وزيت دوار الشمس.

وبلغت قيمة صادرات خام الحديد، التي تشكل معظم مبيعات البرازيل إلى الدول العربية، 690.29 مليون دولار في الربع الأول، بانخفاض 12.5 في المئة على أساس سنوي. ومن ناحية أخرى فإن طلبا قويا على منتجات غذائية كان في مصلحة المصدًرين البرازيليين الذي جنوا أرباحا كبيرة.

وارتفعت صادرات لحوم الدجاج حوالي 11 في المئة إلى 591 مليون دولار في حين صعدت مبيعات السكر 20 بالمئة تقريبا إلى 588.8 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وزادت مبيعات منتجات الصويا 122.8 بالمئة إلى 318 مليون دولار في حين بلغت صادرات القمح 285.86 مليون دولار، محققة قفزة قدرها 438.06 بالمئة.

وبحسب البيانات، ارتفعت أيضا صادرات البرازيل من الذرة ولحوم الأبقار المجمدة إلى الدول العربية 27.21 في المئة و165.73 في المئة على الترتيب.

وقالت الغرفة التجارية العربية البرازيلية إن دولا خارج العالم العربي حريصة على ضمان إمدادات غذائية، وهو ما يصب في مصلحة مصدًري الغذاء البرازيليين.

لكن الغرفة التجارية عبًرت عن قلق من أن هبوطا محتملا في واردات الأسمدة من روسيا وروسيا البيضاء، بسبب العقوبات الغربية، قد يكون له تأثير سلبي على محصول الحبوب في البرازيل لموسم 2022-2023 .