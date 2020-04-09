قفزة قياسية بإصابات كورونا في روسيا

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، تسجيل زيادة يومية قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 1459 حالة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10131 إصابة. وقال المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا إن عدد الوفيات المرتبطة بالمرض زاد 13، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 76.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل اليوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم. ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج. وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81,865.

وفي اليابان، قالت وزارة الصحة إن لديها أكثر من 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة، ليصل العدد الإجمالي الوطني إلى 4768، باستثناء المئات من ركاب سفينة سياحية تم عزلها بالقرب من طوكيو في وقت سابق هذا العام.

وسجلت أستراليا أدنى زيادة لها في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أكثر من 3 أسابيع. وقال وزير الصحة غريغ هانت، الخميس، إن البلاد سجلت 96 حالة جديدة، في المرة الأولى التي تقل فيها الإصابات عن 100 حالة جديدة منذ 17 مارس.