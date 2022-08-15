قفزة قياسية لصادرات الغاز النرويجي

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن قيمة صادرات النرويج من الغاز الطبيعي سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 128.4 مليار كرونة (13.26 مليار دولار) في يوليو تموز وأن الطلب في أوروبا قفز وسط تعطل في الإمدادات الروسية.

وقال مكتب الإحصاء النرويجي في بيان إن إيرادات الغاز الطبيعي أعلى أربع مرات مما كانت عليه في يوليو تموز العام الماضي في حين أن حجم الغاز المباع ارتفع 5.7 بالمئة إلى 10.2 مليار متر مكعب.

وأضاف أن صعود أسعار الغاز هو السبب الرئيسي لهذه القيمة المرتفعة للصادرات.

والنرويج هي أكبر موًرد للنفط والغاز في أوروبا الغربية.

وقال مكتب الإحصاء إن إيرادات صادرات الغاز في يوليو تموز تجاوزت المستوى القياسي السابق المسجل في مارس آذار بنسبة 14.3 في المئة وإن قيمة صادرات النفط النرويجية أيضا ارتفعت 52.1 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 48.7 مليار كرونة.

وتعصف بدول الاتحاد الأوروبي، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أزمة في إمدادات النفط والغاز، ما يهدّد اقتصادات تلك الدول بأزمات متتالية. وما زاد الأمر سوءًا قطع روسيا إمدادات الغاز كليًا عن عدد من الدول لرفضها التعامل بالعملة الروسية، أو جزئيًا عن طريق خفض تدفق الغاز عبر خط “نورد ستريم1” بسبب مشاكل تقنية وفق ما ذكر الكرملين.