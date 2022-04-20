الأعلى منذ 2002.. قفزة قياسية للدولار أمام الينّ الياباني

قفز الدولار ، الثلاثاء، لأعلى مستوى في 20 عاماً أمام الين الياباني بدعم من الفارق في السياسة النقدية بين مجلس الاحتياطي الاتحادي المصمم على كبح التضخم وبنك اليابان المركزي الذي يبقي على أسعار الفائدة عند مستوى شديد الانخفاض.

وصعدت العملة الخضراء 1.55% إلى 128.97 ين، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2002.

وسجل الدولار مكاسب بأكثر من 5.9% مقابل الين حتى الآن هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر زيادة شهرية من حيث النسبة المئوية منذ عام 2016 .

وقفز أيضا مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، متجاوزاً مستوى 101 للمرة الأولى في أكثر من عامين.

وتلقى الدولار دعماً من استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وسجل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات 2.93%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر من العام 2018.

وقفز الدولار أمام الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2020 عند 0.9520 فرنك.

وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعاً 0.7% عند 0.9513 فرنك.

وتعافى اليورو قليلاً أمام العملة الخضراء ليجري تداوله مرتفعاً 0.1% عند 1.0791 دولار، لكنه يظل غير بعيد عن أدنى مستوى له في عامين البالغ 1.0756 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي