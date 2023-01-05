قلق ألماني من متحور جديد لفيروس كورونا

عبر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن قلقه من متحور فرعي جديد لكوفيد-19 يلعب دورا في زيادة عدد الحالات التي تحتاج للدخول للمستشفى في شمال شرق الولايات المتحدة وقال إن بلاده تتابع الموقف عن كثب.

ومع تتبع أغلب العالم لزيادة حالات الإصابة بالمرض في الصين، يتزايد قلق خبراء الأمراض المعدية من السلالة (أوميكرون إكس.بي.بي.1.5) شديدة العدوى التي شكلت أكثر من 40 بالمئة من حالات الإصابة في الولايات المتحدة وفقا لما أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي.

وكتب الوزير على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء “نأمل في أن يمر الشتاء علينا قبل أن تنتشر تلك السلالة بيننا… نرصد ما إذا كانت تلك السلالة قد ظهرت في ألمانيا وإلى أي مدى”.

وقال الدكتور مايكل أوسترهولم خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا لرويترز في مقابلة مؤخرا إن سبعا من عشر ولايات أمريكية تشهد زيادة في عدد الحالات وعدد من يحتاجون لدخول المستشفيات بسبب الفيروس في الشمال الشرقي بما يتسق مع زيادة حالات تلك السلالة تحديدا.