قلق أمريكي بشأن الوضع في بيلاروس

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلق بلاده إزاء الوضع في بيلاروس على خلفية أزمة المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال بايدن للصحفيين: “نعتقد أن هذا مثير لقلق كبير. وأبلغنا روسيا وبيلاروس بقلقنا. نحن نعتقد أن هذه مشكلة”.

ويأتي ذلك على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تجمع آلاف المهاجرين الآسيويين والإفريقيين.

واتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس بشن “هجوم هجين” عليه، ويدرس فرض عقوبات على السلطات البيلاروسية وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين إلى بيلاروس.

وقال مدير الوكالة الأوروبية لحماية الحدود “فرونتكس” فابريس ليجيري، إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لتدفق المزيد من المهاجرين من الشرق الأوسط عبر بيلاروس.

وقال ليجيري في حديث لوكالة “رويترز”: “يمكننا أن نرى بناء على تحليلنا للمخاطر أن جميع العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة لا تزال قائمة وليس هناك أي توجه لوقف التصعيد… وعلينا أن نكون مستعدين لنواجه هذا الوضع لفترة طويلة”.