قلق أممي إزاء تطورات الوضع في تونس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء تطورات الوضع في تونس، ودعا إلى المحافظة على قيم الثورة التونسية.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أمس الجمعة، أن “الثورة الديمقراطية التونسية كانت شيئا ألهم الأمل حول العالم، ونريد بالتأكيد أن يتم الحفاظ عليها بكل قيمها الديمقراطية”.

وأضاف: “نأمل أن يحدث ذلك. نرى المخاوف، وآمل أن تتم إزالة هذه المخاوف من خلال الاستعادة الكاملة لإطار ديمقراطي مؤسساتي يعمل لجميع التونسيين”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد الخميس الماضي، أن “الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى”.

وقال خلال لقائه وزير الداخلية، توفيق شرف الدين: “نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان، خاصة ممن يريدون ضرب الدولة”، مؤكدا “تطبيق القانون على الجميع”.