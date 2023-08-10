قلق أممي إزاء ظروف احتجاز رئيس النيجر

قال متحدث باسم الأمم المتحدة في بيان الأربعاء، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء “الظروف المعيشية المؤسفة” لرئيس النيجر محمد بازوم وأسرته في الاحتجاز التعسفي.

وتابع المتحدث أن “الأمين العام يجدد التعبير عن قلقه بشأن صحة وسلامة الرئيس وأسرته ويدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحه فورا ومن دون شروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة”.

بدون كهرباء ويتناول أطعمة جافة

قال حزب رئيس النيجر المعزول محمد بازوم الأربعاء إن بازوم وعائلته محتجزون في ظروف “قاسية” و”غير إنسانية” في مقر إقامتهم، حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء ولا يمكنهم الحصول على سلع طازجة أو الوصول للأطباء.

ودعا حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية في بيان إلى تعبئة وطنية لإنقاذهم.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم أمس الثلاثاء، بشأن زيارة الدبلوماسية الأميركية فيكتوريا نولاند لنيامي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء: “ناقش الإثنان الزيارة الأخيرة التي قامت بها نائبة وزير الخارجية بالإنابة إلى نيامي”.

وتابع البيان: “نقل الوزير دعم الولايات المتحدة المتواصل لحل يعيد النيجر إلى الحكم الديمقراطي والنظام الدستوري.. كما شدد الوزير على أن سلامة وأمن الرئيس بازوم وعائلته لها أهمية قصوى”.