قلق أممي من ارتفاع الضحايا المدنيين في مأرب باليمن

حذرت الأمم المتحدة من زيادة الضحايا بين صفوف المدنيين خلال الأيام القليلة الماضية، جراء ارتفاع وتيرة المعارك في محافظة مأرب شمالي العاصمة صنعاء.

أعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في الوقت الذي يحتدم فيه القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية للسيطرة على محافظة مأرب شمال اليمن، وفقا لموقع صوت أميركا.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إن الاشتباكات المستمرة لها تأثير رهيب على المدنيين والمباني المدنية. وأشارت إلى أن العشرات من الأشخاص قتلوا خلال الأسبوعين الماضيين فقط. فقد تعرضت سيارات الإسعاف والشرطة ومحطات الوقود ومسجد ومنشآت مدنية أخرى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

تميزت محافظة مأرب بالهدوء النسبي طوال الصراع اليمني الذي دام لست سنوات، لذلك كانت ملاذًا لمئات الآلاف من المدنيين الذين شردتهم الحرب. وتحطم هذا الهدوء عندما حاول الحوثيون انتزاع السيطرة على المنطقة من القوات الحكومية في فبراير.

وتابعت ثروسيل: “جميع الوفيات المدنية التي تسببت فيها هذه الهجمات مأساوية للغاية. بالطبع، يواصل الحوثيون إطلاق قذائفهم الصاروخية وطائراتهم بدون طيار على المناطق التي تتواجد فيها الحكومة. وبالطبع هناك رد من القوات الحكومية”.

ولفتت إلى أن الحوثيين يواصلون الهجمات على أراضي السعودية، والتي تدعم الحكومة اليمنية في هذه الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة. وتقول إن معظم تلك الهجمات كانت ضد أهداف عسكرية سعودية. لكنها تشير إلى تضرر البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والمنشآت الصناعية.

وتدعو جميع أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وتشمل حظر استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وتقول إن الأطراف المتحاربة ملزمة أيضًا بحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات والامتناع عن استهداف الأهداف العسكرية في المناطق المأهولة بالسكان.

وأضافت: “يجب على جميع أطراف النزاع ضمان إجراء تحقيق هادف في أي هجمات تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية. وضحايا القتل التعسفي، بما في ذلك تلك التي ترقى إلى جرائم الحرب، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الأفعال، بصرف النظر عن انتمائهم”.

منذ 2015، قتل أكثر من 8100 مدني في هذه الحرب، وأصيب أكثر من 13 ألف. ويحث مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة على العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء المعاناة من خلال الموافقة على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.