قلق أممي من تصنيف إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية كـ"إرهابية"

أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لين هاستينغز، عن قلقها بشأن التصنيف الإسرائيلي لـ 6 منظمات بالمجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأنها إرهابية.

وقالت هاستينغر في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، “يساورني القلق بشأن التصنيف الذي وضعته إسرائيل مؤخرًا لست منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016 وحسب المزاعم المتعلقة بها، التصنيف يلقي المزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعمّ، وينطوي على إمكانية تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير”.

وتابعت: “لمعالجة هذه المشكلة، فأنا على تواصُل مع السلطات الإسرائيلية لأعرف المزيد عن هذه المزاعم”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أعلن تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها “إرهابية”، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، الجمعة.

والمؤسسات المصنفة هي: “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.