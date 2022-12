قلق أممي من "تويتر" رغم إعادة تفعيله حسابات صحفيين

قال المفوض الحقوقي في الأمم المتحدة، فولكر تورك، السبت، إن قرار الملياردير، إيلون ماسك، ‏بإعادة حسابات العديد من الصحفيين على منصة التغريدات “تويتر” هو نبأ مرحب به، لكنه حذر من أن ‏‏”المخاوف الجدية لا تزال قائمة”.‏

وكتب تورك في تغريدة له: “أنباء سارة بإعادة الصحفيين إلى “تويتر”، لكن لا تزال هناك مخاوف جدية”، مصرا على أن “تويتر يتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان”.

وأعرب تورك عن قلقه من الطريقة التي تم التوصل بها ماسك إلى هذه القرارات، داعيا إياه إلى “الالتزام باتخاذ القرارات بناء على السياسات المتاحة للجمهور التي تحترم الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير”.

Good news that journalists are being reinstated @Twitter, but serious concerns remain. Twitter has a responsibility to respect human rights: @elonmusk should commit to making decision based on publicly-available policies that respect rights, including free speech. Nothing less.

