السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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قلق أممي من "تويتر" رغم إعادة تفعيله حسابات صحفيين

منذ ساعة واحدة
فولكر تورك

فولكر تورك

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قال المفوض الحقوقي في الأمم المتحدة، فولكر تورك، السبت، إن قرار الملياردير، إيلون ماسك، ‏بإعادة حسابات العديد من الصحفيين على منصة التغريدات “تويتر” هو نبأ مرحب به، لكنه حذر من أن ‏‏”المخاوف الجدية لا تزال قائمة”.‏

وكتب تورك في تغريدة له: “أنباء سارة بإعادة الصحفيين إلى “تويتر”، لكن لا تزال هناك مخاوف جدية”، مصرا على أن “تويتر يتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان”.

وأعرب تورك عن قلقه من الطريقة التي تم التوصل بها ماسك إلى هذه القرارات، داعيا إياه إلى “الالتزام باتخاذ القرارات بناء على السياسات المتاحة للجمهور التي تحترم الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير”.

وأعلن رجل الأعمال، مالك “تويتر”، إيلون ماسك، اليوم السبت، رفع تعليق حسابات صحفيين يعملون في مؤسسات شهيرة على المنصة وذلك بعد انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتهديدهم بفرض عقوبات.

وقال ماسك عبر “تويتر”، إنه سيعيد تفعيل حسابات الصحفيين على المنصة.

وكانت الأمم المتحدة قد نددت بشدة، أمس الجمعة، بتعليق مالك منصة “تويتر”، إيلون ماسك، العديد من حسابات الصحفيين الأمريكيين، معتبرة أن القرار يمثل “سابقة خطيرة”.

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