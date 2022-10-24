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قلق أمني.. اليابان تغلق سفارتها في هايتي مؤقتا

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2022 9:41 صباحًا
اليابان

اليابان

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قالت وزارة الخارجية اليابانية (الاثنين 24-10-2022) إن اليابان أغلقت سفارتها في هايتي بصفة مؤقتة بسبب تدهور الوضع الأمني والإنساني هناك.

وتواجه هايتي نقصا حادا في الوقود منذ أن حاصر تحالف عصابات يطالب باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري ميناء الوقود الرئيسي مما أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي واضطرار الكثير من المستشفيات إلى الإغلاق أو تقليص الأنشطة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية إنه من غير الواضح متى سيتم إعادة فتح السفارة.

وتحث اليابان مواطنيها على عدم السفر إلى هايتي لأي سبب كما تحث رعاياها الموجودين هناك بالفعل على مغادرة البلاد على الفور.

وتعطلت الحياة في هايتي منذ حاصر تحالف عصابات محطة فارو للوقود الشهر الماضي. وأصاب نقص الغاز والديزل حركة النقل بالشلل وأرغم الشركات والمستشفيات على وقف أعمالها.

وأدى الحصار أيضا إلى نقص المياه المعبأة في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد عن تفش جديد للكوليرا التي يتم السيطرة عليها من خلال النظافة والمياه النقية.

    المصدر :
  • رويترز

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