قلق أوروبي من عدم استئناف ضخ الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم 1

قال متحدث إن المفوضية الأوروبية تخطط لمختلف السيناريوهات فيما يتعلق بتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب الروسي نورد ستريم 1 بما في ذلك احتمال عدم استئناف الإمدادات يوم الخميس الذي من المقرر أن تنتهي خلاله عمليات الصيانة في الخط.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في إفادة صحفية الثلاثاء “نتحسب لكل سيناريو محتمل، وأحد السيناريوهات التي يتعين علينا أن نتحسب لها في التخطيط للطوارئ احتمال عدم استئناف التدفقات”.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن يوهانيس هان مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية، أن المفوضية الأوروبية لا تتوقع أن يستأنف نورد ستريم 1 العمل بعد الصيانة السنوية له التي تستمر عشرة أيام.

ونقلت الصحيفة قول هان في سنغافورة “نعمل على افتراض ألا يعود (الخط)إلى التشغيل”.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية “نعمل على أسوأ سيناريو ممكن. هذا السيناريو، والافتراض الناتج عنه، هو أن (شركة) جازبروم (الروسية) لن تضح أي غاز إلى أوروبا بعد الآن… نؤسس خطط استعدادنا لفصل الشتاء على أسوأ سيناريو محتمل”.