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قلق سعودي أميركي من استهداف الملاحة في الخليج

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أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على موقع تويتر أنه التقى مع نظيره الأميركي ريك بيري الثلاثاء في واشنطن، وعبرا عن قلقهما إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج.

وأضاف الفالح أن البلدين أكدا عزمهما “العمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي”.

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وناقش الفالح وبيري أوضاع سوق النفط وحرص المملكة على استقرارها، حيث أكد الوزير السعودي التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها “بتنسيق الإنتاج والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية”.

وتصاعدت التوترات منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي وافقت بموجبه على تقليص برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي تشل اقتصادها.

وتسعى واشنطن إلى تشكيل تحالف أمني بحري، بعد أن حملت طهران مسؤولية انفجارات في ناقلات قرب مضيق هرمز.

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