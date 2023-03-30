قلق في تونس.. اتحاد الفلاحة يتوقع موسم حبوب "كارثيا"

قال محمد رجايبية المسؤول باتحاد الفلاحة التونسي (الخميس 30-3-2023) لرويترز إنه يتوقع موسم حبوب “كارثيا” بتراجع نحو 75 بالمئة في المحصول بسبب الجفاف الحاد.

التراجع الكبير المتوقع لمحصول الحبوب في تونس من شأنه أن يعمق مصاعب المالية العامة التي توشك على الانهيار وسط مساع للحصول على حزمة إنقاذ دولية.

وقال رجايبية أنه يتوقع أن يتم حصاد ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا الموسم مقابل 750 ألف طن في العام الماضي.

وأفاد سكان بعض مناطق العاصمة التونسية وبعض المدن الأخرى بأن سلطات البلاد بدأت منذ أسبوع قطع مياه الشرب ليلا في إطار ما يبدو أنها خطة لخفض الاستهلاك وسط أزمة جفاف شديدة تحاصر البلد بسبب ندرة الأمطار التي خلفت سدودا شبه فارغة.

وقال حمادي الحبيب مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة إن مناسيب السدود التونسية سجلت انخفاضا مليار متر مكعب بسبب ندرة الأمطار من سبتمبر أيلول 2022 إلى منتصف مارس آذار 2023.