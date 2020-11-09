قمة أوروبية مصغرة لمواجهة “الإرهاب”

بعد هجمات دامية في نيس وفيينا، ستنعقد يوم غد الثلاثاء، قمة أوروبية افتراضية مصغرة بمشاركة ألمانيا والنمسا في العاصمة الفرنسية باريس لمكافحة الإرهاب.

ويشارك المستشار النمساوي، سبستيان كورتس، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القمة الافتراضية المصغرة. وتعتزم المستشارة ميركل إطلاق مبادرات جديدة “لمحاربة الإرهاب في أوروبا”.

وفقًا للمشاركين، قالت ميركل في اجتماع افتراضي للهيئة العليا للاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، يوم الإثنين، إنه “يجب اتخاذ مبادرات جديدة بعد الهجمات الأخيرة في باريس ونيس وفيينا”.

وأعلنت ميركل في الاجتماع أنها ستناقش هذه المبادرات الثلاثاء مع الرئيس الفرنسي والمستشار النمساوي ورئيس المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين وتشارلز ميشيل.

وبعد هذه القمة، يتعين على وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي التعامل مع المخرجات في اجتماعهم المقبل.

ويأتي الإعلان عن القمة الأوروبية بعد ساعات من مداهمة السلطات النمساوية 60 هدفا ، وقد علقت وزيرة الاندماج في النمسا على العملية الأمنية قائلا إنه تثبت جدية فيينا في “محاربة الأيديولوجيات المتطرفة والراديكالية”.