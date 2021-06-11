الجمعة 1 ذو القعدة 1442 ﻫ - 11 يونيو 2021 |
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قمة السبع الكبار انطلقت.. وجونسون يدعو لاستخلاص دروس من الأخطاء السابقة

منذ 26 دقيقة
قمة مجموعة السبع الكبار

قمة مجموعة السبع الكبار

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انطلقت اليوم الجمعة في مقاطعة كورنوال البريطاني أعمال أول قمة تعقدها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار (G7) بصيغة حضورية، منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

ومع انطلاقة القمة، شدد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لاستخلاص دروس جائحة فيروس كورونا وتفادي تكرار الأخطاء التي ارتكبت خلالها.

وصرح جونسون في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام زعماء G7 والاتحاد الأوروبي، في مستهل القمة المنعقدة في منتجع كاربيس باي الساحلي بمقاطعة كورنوال شمال غرب إنجلترا:

“أعتقد أنه من الضروري حقا عقد هذا الاجتماع لأننا نحتاج إلى ضمان أن نستخلص دروس الجائحة وألا نكرر بعض الأخطاء التي ارتكبناها دون أدنى شك خلال الأشهر الـ18 الأخيرة”.

كما أكد جونسون أنه من اللازم أن يتأكد زعماء مجموعة السبع من أنهم يتيحون لاقتصادات دولهم التعافي في المرحلة الحالية.

ويمثل هذا الاجتماع أول قمة تعقدها G7 بصيغة حضورية منذ بدء جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن تركز أجندة القمة على محاربة الجائحة وجهود تطعيم العالم ضد الوباء وتحديات كبرى أخرى مثل تغيرات المناخ.

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