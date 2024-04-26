قمة المناخ.. أذربيجان تدافع عن الاستثمار في النفط والغاز

رئيس أذربيجان إلهام علييف يتحدث في مؤتمر عن المناخ في برلين يوم 26 أبريل نيسان 2024. تصوير: انجريت هيلزه - رويترز

أعلن رئيس أذربيجان الهام علييف اليوم الجمعة إن بلاده، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام، ستدافع عن حق الدول المنتجة للنفط والغاز في الاستثمار في هذا القطاع وأشار إلى أن الطلب على الوقود الأحفوري لا يزال قويا رغم الأهداف المتعلقة بالمناخ.

وستشرف أذربيجان، باعتبارها الدولة المستضيفة لقمة المناخ كوب29 المقرر انعقادها في نوفمبر تشرين الأول، على المفاوضات بين نحو مئتي دولة حول كيفية جمع المزيد من التمويل لمكافحة تغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وقال علييف في مؤتمر عن المناخ ببرلين اليوم الجمعة “بصفتي رئيس دولة تمتلك ثروات من الوقود الأحفوري، بالطبع سندافع عن حق هذه الدول في مواصلة الاستثمارات والإنتاج لأن العالم بحاجة إليه”.

وأضاف “في الوقت نفسه، يجب على الدول التي تمتلك موارد من الوقود الأحفوري أن تظهر تضامنها في قضية تغير المناخ”.

واختتمت قمة المناخ كوب28 في الإمارات باتفاق عالمي يدعو إلى “التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري” في مسعى للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.