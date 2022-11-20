قمة المناخ تقر صندوق الخسائر والأضرار... وملف كاد يفشل المؤتمر

أقر المندوبون خلال جلسة عامة ختامية فجر الأحد 20/11/2022 في شرم الشيخ على البحر الأحمر، إنشاء صندوق لتعويض ‏‏”الخسائر والأضرار” التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي، بعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت الموعد المحدد لانتهاء ‏مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27).‏

وحث رئيس المؤتمر وزير خارجية مصر سامح شكري المندوبين من حوالي 200 بلد مجتمعين منذ أسبوعين في منتجع شرم الشيخ ‏على اعتماد القرارات التي ستعرض عليهم، مؤكداً أنها تعكس “توازنات دقيقة” و”الطموح الأعلى الذي يمكن تحقيقه في الوقت الراهن” ‏في إشارة إلى الصعوبات التي واجهها المؤتمر‎.‎

فيما صفق الحضور عند إقرار هذا الصندوق الذي تطالب به الدول النامية منذ سنوات طويلة وكانت تتحفظ عليه الدول الغنية حتى ‏الآن‎.‎

وعلقت الجلسة الختامية لمدة نصف ساعة بعد ذلك بطلب من الوفد السويسري، لأن المندوبين لم يتلقوا نصاً آخر مهما جدا يتعلق ‏بالإعلان النهائي “إلا قبل دقائق” من بدء الجلسة الختامية ولم يتسن لهم الاطلاع عليها‎.‎

وكاد ملف “الخسائر والأضرار هذا” يفشل المؤتمر برمته قبل أن تحصل تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة تبقي الكثير من المسائل ‏عالقة، لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض‎.‎

إلى ذلك، ينبغي على المجتمعين أيضاً اعتماد مشروع قرار حول هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار المناخي‎.‎

وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة، إذ نددت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعا في الأهداف المحددة خلال ‏المؤتمرات السابقة ولا سيما إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية “حيا‎”.‎

لاسيما أن الالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتاتا بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية. وتفيد الأمم المتحدة بأنها ‏تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار بـ2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي‎.‎

لكن مع بلوغ الاحترار حوالي 1,2 درجة مئوية حتى الآن، كثرت التداعيات الكارثية للتغير المناخي‎.‎