قمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ من 18 ولغاية 20 الحالي

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أعلنت سيول الخميس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون سيلتقي الرئيس الكوري الشمالي مون جاي-إن في قمة ستعقد في بيونغ يانغ من 18 ولغاية 20 أيلول الحالي وستبحث مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

واعتبر مستشار الرئيس الكوري الجنوبي لشؤون الأمن القومي شونغ أوي-يونغ، غداة لقائه في بيونغ يانغ الزعيم الكوري الشمالي الذي سلمه رسالة إلى الرئيس الكوري الجنوبي أن القمة الثالثة بين كيم ومون ستناقش مسائل من مثل الإجراءات العملية لإخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي.

كما وأعرب كيم عن التزامه القوي نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وكذلك عزمه على العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

ونقل المبعوث الكوري الجنوبي عن الزعيم الكوري الشمالي تأكيده أن ثقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تتغير.

وقد جدد كيم خلال لقائه المبعوث الكوري الجنوبي تعهده إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وقال كيم :”على الشمال والجنوب مواصلة جهودهما الرامية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”.

أضافت : “إن إرادة كيم تتمثل في القضاء التام على خطر اندلاع نزاع مسلح ورعب الحرب في شبه الجزيرة الكورية لتحويلها إلى مهد للسلام خال من الأسلحة النووية ومن أي تهديد نووي”.

المصدر موقع القوات اللبنانية