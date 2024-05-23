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قمة تاريخية.. كوريا الجنوبية والصين واليابان يلتقون في سول

منذ 19 دقيقة
علم كوريا الجنوبية واليابان والصين

علم كوريا الجنوبية واليابان والصين

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أعلن المكتب الرئاسي في سول اليوم الخميس أن زعماء كوريا الجنوبية والصين واليابان سيعقدون أول قمة ثلاثية لهم منذ أكثر من أربع سنوات في سول يومي 26 و27 مايو أيار.

وقال نائب مستشار الأمن القومي كيم تاي هيو إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول سيجري محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد المقبل قبل اجتماعهما الثلاثي يوم الاثنين.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الثلاثة سيصدرون بيانا مشتركا بعد القمة بشأن ستة مجالات من بينها الاقتصاد والتجارة.

واتفقت الثلاث دول على عقد قمة كل عام ابتداء من عام 2008 لتعزيز التعاون الإقليمي لكن المبادرة تعطلت بسبب الخلافات الثنائية وجائحة كوفيد-19. وكانت آخر قمة ثلاثية في أواخر عام 2019.

وتأتي القمة في الوقت الذي تعمل فيه كوريا الجنوبية واليابان على تحسين العلاقات المتوترة بسبب النزاعات التاريخية مع تعميق الشراكة الأمنية الثلاثية مع الولايات المتحدة وسط تزايد التنافس الصيني الأمريكي.

وحذرت بكين في وقت سابق من أن جهود واشنطن لتعزيز العلاقات مع سول وطوكيو يمكن أن تؤجج التوتر والمواجهة في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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