الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قمة ثلاثية إيرانية تركية روسية وواشنطن تعبر عن قلقها

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 18 - يوليو - 2022 11:42 مساءً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

تعقد الثلاثاء قمة روسية إيرانية تركية في طهران لبحث ملفات عدة، على رأسها الحرب الأوكرانية والعملية العسكرية التي تنوي أنقرة شنها في شمال سوريا، فيما أعربت واشنطن عن قلقها من سعي موسكو للحصول على طائرات مسيرة إيرانية.

واستبقت طهران القمة بتأكيدها أن القادة المشاركين فيها سيبحثون كيفية التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة ومسألة الأمن الغذائي.

وسيحضر كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانا، لبحث التطورات الحالية في سوريا.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الاجتماعات القادمة بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا ستعطي دفعة لدعم العلاقات وتطوير التعاون الاقتصادي، وتركز على أمن المنطقة، إضافة إلى ضمان الأمن الغذائي.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الكرملين أنه يأمل أن يتم التوقيع على اتفاقيات مع الجانب الإيراني تشمل التعاون الإستراتيجي الشامل بين البلدين.

أما أنقرة فكشفت أن إسطنبول ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا لبحث التفاصيل التقنية لكيفية نقل الحبوب من أوكرانيا.

وبينما تشن روسيا حربا على أوكرانيا تريد تركيا أيضا أن تشن عملية عسكرية في الشمال السوري ضد مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري.

في المقابل، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن واشنطن تشعر بالقلق حيال تعاون إيران وروسيا في صفقة طائرات مسيرة يمكن لموسكو استخدامها بالحرب الجارية في أوكرانيا.

ووصف كيربي لجوء روسيا إلى إيران للحصول على طائرات مسيرة بأنه مؤشر على مدى عزلة البلدين.

وأضاف المسؤول الأميركي أن إيران ترفض إدانة ما وصفه بالعدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا، وأنها مستعدة لمساعدة موسكو في هذه الحرب.

وأكد كيربي أن الإدارة الأميركية ستعمل على التأكد بصفة مستمرة من أنها تقدم لأوكرانيا المساعدات الأمنية للدفاع عن نفسها بشكل أفضل.

ويأتي اللقاء الثلاثي بعد أيام من جولة الرئيس الأميركي جو بايدن في الشرق الأوسط، حيث زار إسرائيل وفلسطين المحتلة، بالإضافة إلى السعودية التي التقى فيها زعماء دول الخليج العربي ومصر والأردن والعراق.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك
وزير المالية السابق يقترب من خلافة جونسون
الاحتجاجات في سيريلانكا
مقال إندبندنت: النخبة السياسية في سريلانكا كانت تعلم بالأزمة
جيسي دوارتي، نائبة الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي
بعد 7 عقود حافلة بالنضال.. رحيل مساعدة مانديلا الخاصة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
نوري المالكي
تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف
الدولار
الهدف المنشود لسعر الصرف الجديد... انتحار!