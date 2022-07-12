قمة روسية إيرانية تركية قريبا.. ماذا في التفاصيل؟

في ثاني زيارة له منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط، أعلن الكرملين، الثلاثاء الواقع في 12 تموز، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان في طهران، الثلاثاء المقبل.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: “يتم التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى طهران في 19 تموز”، مشيرا إلى أنه سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي، وفق “فرانس برس”.

وكان الجولة الأولى للرئيس الروسي قد شملت دولتين في آسيا الوسطى نهاية حزيران الماضي.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن القمة ستتناول الملف سوريا، وستكون في إطار مفاوضات أستانا الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ تفشي جائحة كورونا، لم تعقد الدول الثلاث الضامنة للاتفاق: روسيا وتركيا وإيران اجتماعا وجاهيا على مستوى القمة.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال في وقت سابق إن بوتن قد يزور طهران قريبا دون أن يحدد موعدا لها.

وسبق هذه القمة المرتقبة زيارات لمسؤولين من إيرانيين وروس، تحدثت عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ولم يتحدث الطرفان أي إيران وروسي عن الحرب في أوكرانيا كأحد ملفات القمة بعد، لكن واشنطن قالت، ليل الاثنين الثلاثاء، إن إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن لدى الولايات المتحدة معلومات تشير إلى أن طهران تستعد لتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات المسيرة، مشيرا إلى احتمال استخدامها هذا الشهر في حرب أوكرانيا.