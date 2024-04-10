قمة في البيت الأبيض.. بايدن يستقبل رئيس الوزراء الياباني

بايدن يستقبل رئيس الوزراء الياباني في قمة بالبيت الأبيض

سيسلط الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الضوء على شراكة قوية ومتنامية خلال زيارة رسمية للبيت الأبيض اليوم الأربعاء 10 نيسان/أبريل الجاري، تركز على التعاون الدفاعي المشترك لردع تصرفات الصين العدائية.

وتبدأ القمة بحفل استقبال رسمي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، يليه اجتماع مغلق ومؤتمر صحفي مشترك مزمع في حديقة الورود وعشاء رسمي وعرض للموسيقار بول سايمون.

وسيلقي كيشيدا كلمة أمام الكونجرس الأمريكي غدا الخميس وسينضم إلى بايدن والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في اجتماع من المتوقع أن يركز على توغلات بكين في بحر الصين الجنوبي.

وتوصلت الولايات المتحدة واليابان إلى نحو 70 اتفاقا في مجال التعاون الدفاعي، منها إجراءات لتحديث هيكل القيادة العسكرية الأمريكية في اليابان لزيادة قدرتها على العمل المشترك مع القوات اليابانية في الأزمات.

ومن المتوقع أيضا أن يعلن بايدن وكيشيدا عن خطوات لتعزيز التطوير المشترك للمعدات العسكرية والدفاعية.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن الزعيمين سيعلنان عن خطط لإجراء مهمة فضائية مشتركة إلى القمر وللتعاون في مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين أمس الثلاثاء إن اليابان ستصبح الآن “شريكا عالميا كاملا” للولايات المتحدة وبتأثير يتجاوز منطقتها ويمتد إلى أوروبا والشرق الأوسط.