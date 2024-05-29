قمة كوريا الجنوبية والإمارات تركز على الدفاع والطاقة والاستثمار

يستضيف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، ومن المتوقع أن تركز المحادثات بينهما على الأعمال والاستثمار والطاقة والتعاون في قطاع الدفاع.

وفي حفل يسبق القمة، من المقرر أن يتم الترحيب برئيس الإمارات من خلال تحليق طائرات القوات الجوية، إذ تسعى كوريا الجنوبية للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية للدولة الخليجية الغنية بالطاقة.

وتأتي القمة بعد زيارة الدولة التي قام بها يون إلى أبوظبي في أوائل العام الماضي عندما تعهدت الإمارات باستثمار 30 مليار دولار في الشركات الكورية الجنوبية في مجالات تشمل الطاقة النووية والدفاع والهيدروجين والطاقة الشمسية.

وقال مكتب يون إن من المقرر أن يحضر الزعيمين توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عقب القمة، دون تقديم تفاصيل.

وقال مكتب يون في بيان إن الزعيمين سيناقشان تعميق “الشراكة الاستراتيجية الخاصة” بين البلدين.

والتقى الشيخ محمد أمس الثلاثاء بقادة بعض الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية.