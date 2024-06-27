الخميس 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 27 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قمر صناعي روسي يتحطم في الفضاء قرب المحطة الدولية

منذ 12 دقيقة
قمر صناعي

قمر صناعي

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالتا فضاء أمريكيتان أن قمرا صناعيا روسيا تحطم في مداره إلى أكثر من 100 قطعة مما أجبر روادا في محطة الفضاء الدولية على الاحتماء في مركبتهم.

ولم ترد بعد أي تفاصيل عن سبب تحطم القمر الصناعي الروسي المخصص لرصد الأرض (ريسورس بي.1) والذي خرج من الخدمة في 2022.

وقالت قيادة قوات الفضاء الأمريكية اليوم الخميس إنه لا يوجد تهديد محتمل حتى الآن.

وأضافت القيادة أن الحادث وقع حوالي الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء.

وأوضحت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن الحادث وقع في مدار قريب من المحطة الفضائية الدولية مما دفع رواد الفضاء الأمريكيين هناك إلى الاحتماء في مركبتهم الفضائية لما يقرب من ساعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بورصات الخليج
بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل صعود أسعار النفط والمؤشر المصري يواصل مكاسبه
مهاجرين- أرشيفية
مصادر: استجواب أفراد من خفر السواحل اليوناني كمشتبه بهم في غرق سفينة مهاجرين
أسواق وول ستريت
وول ستريت تفتح منخفضة بفعل بيانات اقتصادية

الأكثر قراءة

التحذيرات الدولية للبنان تتوالى... فات الأوان
غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
فيديو.. غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
جثة مجهولة
جثة فتاة عارية وابن جيرانها مطعون.. جريمة مروعة تهز المغرب