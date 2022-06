قمع واعتقالات.. إيران ترتكب أبشع الجرائم بحق المتظاهرين في أصفهان

يتواصل القلق الدولي إزاء الحملة الأمنية العنيفة التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين في محافظة أصفهان، الذين خرجوا احتجاجا على نقص المياه.

ويبدو أن دوامة القمع الإيرانية مستمرة، وسط العنف الذي تمارسه القوى الأمنية ضد تظاهرات أهالي أصفهان الذين يحتجون على سياسات النظام في طهران التي تسببت في جفاف نهر يشكل المصدر الأساسي للمياه في المدينة، حسب مصادر إيرانية.

ورغم الهدوء الذي ساد أصفهان السبت، إلا أنه تم توقيف العشرات من أبناء المدينة، الذين اعتبرتهم السلطات مجموعة من “المشاغبين” في الوقت الذي يطالبون بالمياه التي تعتبر شريان الحياة.

ومنذ أكثر من أسبوعين، ينظم سكان أصفهان تظاهرات للاحتجاج على جفاف نهر “زايندهرود” بسبب سياسات النظام كما يقولون، وقد تصدت القوات الأمنية بعنف لهذه التظاهرات.

قمع ممنهج

مدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الإستراتيجية، حسن راضي، قال لموقع “الحرة” إن “ما يحصل في أصفهان هي احتجاجات شعبية للمزارعين والمواطنين في أصفهان ضد سياسيات النظام الإيراني”.

وأضاف أن المتظاهرين يطالبون “بفتح السدود الموجودة على نهر “زايندهرود” الذي يعبر أصفهان، حيث يعتمد عليه المزارعين بشكل أساسي”.

وأشار راضي إلى أنه في الوقت الذي تقوم به سياسيات النظام في طهران بتجفيف النهر الذي يعتمد عليه الناس، فإنها تقوم بتوفير المياه لمصانع الحديد والصلب، وبيعها إلى دول مجاورة”.

وأكد أن سبب جفاف المياه في هذا النهر لا تعود لأسباب طبيعية بالكامل، بل أن للنظام وسياسياته دور كبير فيما وصلت إليه الأمور”.

#BREAKING Iranian protesters continue to fill the streets in the city of Isfahan chanting anti-regime slogans including "Bless You Reza Shah" which is considered the most strategic chant, targeting the heart of the clerical dictatorship. #IranProtests pic.twitter.com/wkMzUAQPSb — Shayan X 🏳️ (@ShayanX0) November 26, 2021

ويقوم النظام في إيران بالتعامل مع التظاهرات من خلال “قمع ممنهج”، والتي يصل فيها إلى حد إطلاق النار الحي على المحتجين، ناهيك عن الاعتقالات التي تستهدف المتظاهرين وعائلاتهم، حسب راضي.

وتخوف راضي من عدم تدخل المجتمع الدولي لدعم سكان أصفهان، مشيرا إلى أن الدول الغربية لا تريد تأزيم العلاقات مع طهران خاصة قبيل المباحثات التي ستجري خلال الأيام المقبلة.

ويتوقع أنه في حال فشل المفاوضات مع إيران، فإن المجتمع الدولي سيغير سياسته ويضغط باتجاه دعم الاحتجاجات في أصفهان وعموم البلاد.

اعتقال العشرات

وأعلنت الشرطة الإيرانية، السبت، توقيف ما يقرب من 70 شخصا إثر احتجاجات تخللتها أعمال عنف على خلفية جفاف نهر شهير في أصفهان، ثالث أكبر مدينة في إيران.

ومنذ أكثر من أسبوعين، ينظم سكان أصفهان تظاهرات للاحتجاج على الجفاف الحاد الذي تعانيه المنطقة منذ سنوات.

وأطلقت قوات الأمن الجمعة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين رشقوا الحجارة، بينما تجمع نحو مئات الأشخاص قرب نهر “زايندهرود” الذي يمر عبر أصفهان.

وساد الهدوء مدينة أصفهان السبت، وفق شهود تحدثوا لوكالة فرانس برس فيما انتشرت شرطة مكافحة الشغب.

وأصبح نهر “زايندهرود” الجاف منذ العام 2000 والذي يمر عبر ثالث أكبر مدينة في البلاد، مكان التجمع الرئيسي للمتظاهرين.

People in Isfahan have joined farmers on the dried-up riverbed of Zayandehrud to demand that the government deal with the water crisis. pic.twitter.com/RgMEwQBO2p — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 19, 2021

وبالإضافة إلى الجفاف بسبب الاحترار المناخي، يتهم السكان السلطات بتحويل المياه من المدينة لإمداد محافظة يزد المجاورة التي تعاني أيضا نقصا شديدا في المياه.

وقالت امرأة خمسينية في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس “أنا معتادة على السير في مجرى النهر مع أصدقاء لكن شرطة مكافحة الشغب تنتشر بأعداد كبيرة قرب جسر خاجو وتطلب من السكان تجنب هذه المنطقة”.

وروى أحد سكان المنطقة السبت للتلفزيون الحكومي أن “الوضع كان هادئا في مجرى نهر زايندهرود والشوارع خالية لكنني سمعت عن انتشار شرطة مكافحة الشغب على جسر خاجو” الذي يمر عبر هذا النهر.

الرواية الرسمية

ونقلت وكالة الأنباء مهر عن الناطق باسم مستشفى جامعة أصفهان، نور الدين سلطانيان، السبت قوله إن “من بين المحتجين الجرحى اثنين في حالة خطرة”. ولم يشر إلى وقوع قتلى.

حسن كرامي، قائد في الشرطة الإيرانية قال إنه تم اعتقال 67 شخصا من بين المتظاهرين، وفق تقرير نشرته شبكة راديو “فاردا”.

وأشار إلى أن قرابة 3000 شخص من مثير الشغب شاركوا في تظاهرات الجمعة في أصفهان، التي تقع على بعد 400 كلم جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

ونفذت عمليات التوقيف الشرطة والحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات.

وبحسب كرامي، فإن “30 إلى 40 ألفا من المزارعين ومن سكان أصفهان شاركوا في التظاهرات الأسبوع الماضي”.

وقال قائد شرطة أصفهان محمد رضا ميرحيدري للتلفزيون الجمعة “بعد مغادرة المزارعين، بقي الانتهازيون ما أتاح للأجهزة الأمنية التعرف بسهولة على الأشخاص الذين دمروا الممتلكات العامة وتوقيفهم”.

وأوضح أنه “نتيجة إلقاء الحجارة واستخدام المفرقعات والقنابل الصوتية، أصيب بعض زملائنا فيما أصيب آخرون برصاص بنادق صيد”.

وأضاف أن “شرطيا طعن أيضا لكن حالته مستقرة”.

People chanting "Death to the Dictator" in Isfahan Zayandeh Rud riverbed as they confront the repressive forces on Friday morning, 26 Nov 2021, in a per-announced protest against the regime #IranProtests pic.twitter.com/mopFiOXYm2 — Alireza Jafarzadeh (@A_Jafarzadeh) November 26, 2021

آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، قال في تصريحات “إن أزمة المياه تمثل أولوية قصوى للحكومة”.

والخميس تم التوصل إلى اتفاق بين المزارعين في منطقة أصفهان والسلطات يقضي بتوزيع 50 مليون متر مكعب من المياه، بحسب وكالة فارس.

ووفقا للوكالة نفسها، تم تدمير أنبوب ينقل المياه من محافظة أصفهان إلى يزد ليل الخميس الماضي بجرافة، كما تم تدمير ثلاثة خزانات مياه. ونتيجة لذلك، انقطعت مياه الشرب في بعض المناطق في محافظة يزد.

الإعلام الإيراني

وانقسمت الصحافة السبت حول الأحداث. واتهمت صحيفة “كيهان” المحافظة المتشددة “بلطجية مرتزقة ببدء أعمال شغب وإشاعة جو من الرعب بين المارة”.

في المقابل، كتبت صحيفة اعتماد الإصلاحية أن “سبب الموجة الجديدة من الاحتجاجات هو عدم ثقة المتظاهرين بالحكومة لحل المشكلات”.

قلق أميركي

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن “قلقها العميق” حيال حملة السلطات الإيرانية الأمنية في أصفهان، وفق ما ذكرت الخارجية الأميركية السبت.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس على تويتر عن “قلق عميق حيال الحملة الأمنية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين.. يحق للشعب الإيراني التعبير عن شعوره بالإحباط ومحاسبة حكومته”.

وتعاني إيران جفافا مزمنا منذ سنوات، وهو أمر أدى إلى فيضانات متكررة ناتجة عن مزيج من تصلب التربة وهطول أمطار غزيرة إلى حد ما.