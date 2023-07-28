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قمّة طارئة لـ "إيكواس" على خلفيّة "انقلاب" النيجر

منذ 13 دقيقة
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)

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أعلن متحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الجمعة، أنها ستعقد قمة طارئة بخصوص الوضع في النيجر في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الأحد المقبل عقب الانقلاب في النيجر، الدولة العضو بالمجموعة.

وأفاد إيموس لونجو بأنّه سيصدر بيان رسمي بخصوص جدول أعمال القمة في وقت لاحق.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ندّد اليوم الجمعة، بما وصفه بانقلاب عسكري خطير في النيجر، وقال إنّه يعمل مع قادة إقليميّين في منطقة الساحل الأفريقي للدفاع عن الديمقراطية هناك.

وأضاف ماكرون من بابوا غينيا الجديدة: “ندعو لإطلاق سراح الرئيس (محمد) بازوم”، مشيرًا إلى أن فرنسا ستدعم المنظمات الإقليمية إذا قررت فرض عقوبات على قادة الانقلاب.

فيما أعلن متحدث باسم بعثة واشنطن في الأمم المتحدة يوم الخميس، أنّ بلاده تدعم قيام مجلس الأمن بإجراءات لخفض التصعيد في النيجر، وذلك بعد الانقلاب الذي أعلنه عسكريون في البلاد.

وذكر بيان أميركي أن سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، تحدثت إلى رئيس النيجر محمد بازوم يوم الخميس.

وقال متحدث إنها أوضحت أنّ “الولايات المتحدة راسخة في مساندتها للديمقراطية في النيجر، وتدعم اتخاذ إجراءات في مجلس الأمن الدولي لخفض التصعيد ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين وضمان النظام الدستوري”.

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