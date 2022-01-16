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قنابل استهدفت منزله.. نائب عراقي يكشف مفاجأة

16 - يناير - 2022

العراق

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في أول تعليق على الهجوم الذي استهدف منزله في منطقة السيدية في بغداد، كشف النائب العراقي عبدالكريم عبطان، أنه تعرض سابقا لتهديدات.

وأوضح القيادي في تحالف “تقدم” الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتغريدة على حسابه على تويتر، ليل السبت الأحد، أنه وجد في أمس ظرفاً أمام باب منزله، يحمل رسالة تهديد.

وجاء في الرسالة المذكورة، بحسب عبطان، نصا مفاده “تحالفك مع الأغلبية الوطنية سيحملك الكثير من العواقب”، في إشارة إلى تحالف تقدم مع التيار الصدري في تشكيل الحكومة الجديدة، التي أكد مرارا مقتدى الصدر، أنه يريدها حكومة أغلبية وطنية.

كما أشار إلى أن موجهي التهديد طلبوا منه الاتجاه نحو حكومة توافقية والانسحاب من “تقدم “، معتبرا أن استهداف منزله كانت أولى طلائع هذا التهديد.

بدوره، علق حزب “تقدّم” على هذا الهجوم، واصفا إياه بـ “الزوبعات الصبيانية”، ومشددا على أنه “ماض في مشروعه نحو البناء والإعمار واستتباب الأمن في البلاد”.

كما اعتبر أن أي تصرفات صبيانية “لم و لن تهزمه”.

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