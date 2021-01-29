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قنابل الكابيتول.. معلومات جديدة تكشف عن صور للمشتبه بوضعهم

29 - يناير - 2021
اقتحام الكونغرس

اقتحام الكونغرس

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قالت صحيفة “واشنطن بوست”، الجمعة، إنها حصلت على معلومات ومقاطع مصورة تثبت أن القنبلتين اللتين عثر عليهما قرب مبنيين تابعين للحزب الجمهوري والديمقراطي، وضعتا هناك قبل ليلة من حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من هذا الشهر.

واستقت الصحيفة الأميركية هذه المعلومات من مسؤول في وكالات إنفاذ القانون مطلع على التحقيقات ولقطات مصورة حصلت عليها بشكل حصري من كاميرات مراقبة وإفادات شهود عيان من سكان المنطقة.

وكشفت الصحيفة أن كاميرا أمنية التقطت، في الساعة 8:13 مساء يوم 5 يناير، صورا للمشتبه به ويظهر فيها وهو يحمل حقيبة ظهر، وهو يسير باتجاه زقاق يؤدي لمبنى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري جنوب شرقي واشنطن.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول في إنفاذ القانون القول إن هناك اعتقادا أن المشتبه به قام أيضا بوضع قنبلة قرب مبنى اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي القريب.

وتضيف أنه ليس من الواضح أي القنبلتين تم وضعها أولا.

ووفقا للصحيفة لاتزال مسألة العثور على المشتبه به أولوية بالنسبة للسلطات الفيدرالية، التي عززت الأسبوع الماضي المكافأة المتعلقة بالإدلاء بمعلومات تؤدي لاعتقاله من 50 ألف دولار إلى 75 ألف دولار.

 

 

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، عرض في السابع من يناير مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي للوصول إلى مكان الشخص المسؤول عن زرع القنبلتين.

ولم تنفجر القنبلتان، لكنهما اعتُبرتا علامة على احتمال أن يكون الاعتداء على الكابيتول مخططا له من أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب.

ولا يستبعد محللون، بينهم مسؤول شرطة الكابيتول، أن تكون القنبلتان وضعتا لإبعاد قوات الأمن حتى يتسنى للمعتدين اقتحام الكابيتول.

وتحدث مكتب التحقيقات الفيدرالي خصوصا عن حذاء المشتبه به، وهو من نوع “نايكي ار ماكس سبيد تورف”، وقد أنتِج منه عدد محدود نسبيا.

ووجهت الحكومة الفيدرالية اتهامات إلى أكثر من مئة شخص، وفق تعداد وضعه برنامج حول التطرف في جامعة جورج واشنطن، وهم 102 رجلا و15 امرأة قدموا من 35 ولاية أميركية ومن العاصمة واشنطن، فيما يتعلق باقتحام الكابيتول.

وتسعى السلطات لاعتقال المزيد من الاشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في أعمال عنف ادت إلى مقتل خمسة أشخاص وأثارت صدمة في أميركا والعالم.

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