قنابل الكابيتول.. معلومات جديدة تكشف عن صور للمشتبه بوضعهم

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، الجمعة، إنها حصلت على معلومات ومقاطع مصورة تثبت أن القنبلتين اللتين عثر عليهما قرب مبنيين تابعين للحزب الجمهوري والديمقراطي، وضعتا هناك قبل ليلة من حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من هذا الشهر.

واستقت الصحيفة الأميركية هذه المعلومات من مسؤول في وكالات إنفاذ القانون مطلع على التحقيقات ولقطات مصورة حصلت عليها بشكل حصري من كاميرات مراقبة وإفادات شهود عيان من سكان المنطقة.

وكشفت الصحيفة أن كاميرا أمنية التقطت، في الساعة 8:13 مساء يوم 5 يناير، صورا للمشتبه به ويظهر فيها وهو يحمل حقيبة ظهر، وهو يسير باتجاه زقاق يؤدي لمبنى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري جنوب شرقي واشنطن.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول في إنفاذ القانون القول إن هناك اعتقادا أن المشتبه به قام أيضا بوضع قنبلة قرب مبنى اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي القريب.

وتضيف أنه ليس من الواضح أي القنبلتين تم وضعها أولا.

ووفقا للصحيفة لاتزال مسألة العثور على المشتبه به أولوية بالنسبة للسلطات الفيدرالية، التي عززت الأسبوع الماضي المكافأة المتعلقة بالإدلاء بمعلومات تؤدي لاعتقاله من 50 ألف دولار إلى 75 ألف دولار.

