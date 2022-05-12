قنابل وأقواس.. طالب في الثانوية كان يحضر لمجزرة في إحدى المدارس الألمانية!

اعتقلت السلطات الألمانية، الخميسةإن طالبًا يبلغ من العمر 16 عامًا بتهمة التخطيط لهجوم على مدرسة ثانوية محلية في مدينة إيسن الغربية بعد أن صادرت الشرطة أسلحة ومواد لصنع القنابل من شقته.

وقال وزير الداخلية هربرت رول في مؤتمر صحفي إن تفتيش شقة المشتبه به خلال الليل أسفر عن مواد لصنع القنابل وكميات كبيرة من الكتابات اليمينية المتطرفة والمعادية للسامية والمعادية للمسلمين في حوزة المراهق. وقالت شرطة إيسن إنها عثرت أيضا على رماح وأسلحة حادة أخرى.

قالت الشرطة إن الطالب يشتبه في أنه كان يخطط لشن هجوم على Don-Bosco-Gymnasium ، أو المدرسة التي يدرس فيها حاليًا ، أو مدرسة محلية أخرى كان قد التحق بها سابقًا ، Realschule am Schloss Borbeck.

وقالت الشرطة لمحطة ZDF إن لديها أدلة على جريمة “لعبت فيها الأسلحة دورًا” ، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

قال رول إن تفتيش الشرطة قدم مؤشرات على أن المشتبه به “يعاني من مشاكل عقلية هائلة وأفكار انتحارية”، بما في ذلك تسجيلات يمكن اعتبارها “دعوة عاجلة للمساعدة من شاب يائس”.

وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن سلطات إنفاذ القانون اعتقلت الجاني المزعوم – طالب في مدرسة بها نحو 800 تلميذ – بعد أن أخبر زميله الشرطة عن المحاولة المزعومة لارتكاب جريمة.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة عثرت على أقواس و​أسلحة​ محلية الصنع و16 ​قنبلة​ أنبوبية بما في ذلك قنبلة خطيرة مملوءة بالمسامير في شقة الشاب.

وأغلقت المدرستان يوم الخميس بسبب عمليات الشرطة. وقال بيان على موقع Don-Bosco-Gymnasium على الإنترنت صباح الخميس إنهم “تلقوا مؤشرات على وجود جريمة تم التخطيط لها في المدرسة”.