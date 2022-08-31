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قناة السويس تنجو من أزمة جنوح جديدة لسفينة (أفينيتي في)

منذ 15 ثانية
الناقلة (أفينيتي في)

الناقلة (أفينيتي في)

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ذكر التلفزيون المصري نقلا عن مصدر في هيئة قناة السويس أن زوارق القطر نجحت في تعويم سفينة بعد فترة وجيزة من جنوحها في القناة في وقت متأخر يوم (الأربعاء 31-8-2022).

وقال مصدران ملاحيان إن السفينة تسببت في توقف حركة الملاحة في القطاع الجنوبي من القناة، لكن مصدرا منفصلا في هيئة قناة السويس ذكر أن حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها بعد ذلك بفترة وجيزة.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن بخصوص الواقعة من هيئة قناة السويس.

ووفقا لخدمة تانكر تراكرز لتتبع حركة الناقلات فقدت الناقلة (أفينيتي في)، وهي من طراز أفراماكس، السيطرة على ما يبدو في قناة السويس أثناء إبحارها جنوبا.

وكتبت الخدمة على تويتر “أوقفت حركة الملاحة مؤقتا وتتجه الآن جنوبا من جديد، لكنها تتحرك ببطء بمساعدة زورق قطر”.

    المصدر :
  • رويترز

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