قناة عبرية: مذكرات اعتقال عن الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت

قالت القناة الـ12 العبرية، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن أوامر اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية، ستصدر بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، ووزير جيشه يوآف غالانت، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت القناة في تقرير نشرته، أمس، أن التقديرات التي تمّ التوصّل إليها خلال مناقشات جرت مؤخرا في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، ووزارة القضاء، هو أنه يُتوقّع أن تستجيب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشكل إيجابيّ، لطلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت.

وقالت القناة إن أوامر الاعتقال، ستصدر ضدّ نتنياهو وغالانت، “بالفعل في الأسابيع المقبلة، ويعتقد البعض أنه حتى في غضون الأسبوعين المقبلين”.

وبحسب التقرير، فإنه تتم خلال هذه الأيام، صياغة ما وصفته القناة بـ”الرسالة الدفاعية” في إسرائيل، بشأن هذا القرار.