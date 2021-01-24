قناص بريطاني قتل 5 دواعش في سوريا… برصاصة واحدة!

افادت صحيفة “ديلي ستار” ان رقيبا في “قوة SAS الجوية الخاصة” بالجيش البريطاني، تمكن من قتل 5 دواعش بالشمال السوري في تشرين الثاني الماضي “منهم قيادي كبير” برصاصة واحدة فقط وذلك من دون ذكر اسم الرقيب، الذي لديه خبرة 20 سنة بالقنص المتنوع.

أما الرصاصة، فأطلقها من مسافة 900 متر، مستخدما بندقية طرازها Barrett M82 عيار 50 أميركية الصنع، يزيد ثمنها عن 9000 دولار، ومخصصة أصلا لضرب أهداف أكبر، كالطائرات والشاحنات والدبابات المدرعة الخفيفة، ونجد عنها المزيد في فيديو معروض أدناه.

في خبر “ديلي ستار” أن عناصر من SAS ناشطين ذلك الوقت مع مقاتلين أكراد “في تعقب إرهابيين يشنون هجمات من حين لآخر على بعض القرى في سوريا” لاحظوا وجود مصنع اشتبهوا بأنه “داعشي” لصنع المتفجرات، فأمضوا أياما يراقبونه، وخلالها “رصد الرقيب القناص 5 منهم يغادرون المبنى، وكان أحدهم يصور انتحاريا ظهر معهم وهو يبتسم ويتحدث إلى الكاميرا” بحسب رواية الصحيفة.

واختفى الانتحاري من المشهد تماماً

تمضي الرواية، وتقول إن الرقيب اتصل بقاعدته ليبلغ القيّمين عليها بما رآه، وأن باستطاعته التمكن من الخمسة برصاصة، ثم لخص لهم خطته، وهي أن يستهدف الانتحاري أولا، ومن بعده القيادي الكبير بالتنظيم، وبعد أن حصل على الإذن وجد أن الحظ حالفه أكثر مما كان يتوقع، إلى درجة أنه شعر كصياد أطلق على عصفور فإذا به يسقط سربا بكامله، فقد ركز التصويب على الانتحاري بمنظار بندقيته، ولما وجده في الوضع المناسب أطلق عليه رصاصة إلى صدره، وبدل أن يراه يسقط قتيلا بالرصاصة كالمعتاد، وجده “ينفجر” بدويّ ضجّ من بعيد.

استغرب الرقيب ما سمع ورأى، وانتظر أن يتلاشى غبار الانفجار عن المكان، وبعد انقشاعه نظر ولم يجد سوى 4 جثث “مكوّمة” عند مدخل المبنى، بحسب ما تلخص “العربية.نت” ما ذكرته الصحيفة، ومصدرها الرقيب نفسه كما يبدو. أما الانتحاري فاختفى من المشهد تماما، كأنه لم يكن، لذلك أدرك مطلق الرصاصة أنها أصابت حزاماً ناسفاً كان مندساً خلف سترته، وبانفجاره تمزق جسده إلى أشلاء. أما “الدواعش” الأربعة فهم من ظهروا للرقيب جثثا ملقاة على الأرض، وذلك بحسب “العربية”.