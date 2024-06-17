قوات أمريكية وبريطانية تشن هجمات على الحديدة وجزيرة كمران باليمن

قالت قناة المسيرة التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين: “إن قوات أمريكية وبريطانية شنّت ما لا يقل عن ست غارات جوية على مطار الحديدة الدولي وأربع هجمات على جزيرة كمران بالقرب من ميناء الصليف في اليمن قبالة البحر الأحمر”.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن ليل الجمعة – السبت أنه دمّر سبعة رادارات للحوثيين وطائرة مسيرة وقاربين مسيرين في اليمن.

أتى ذلك بعد أيام من الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة مملوكة لجهة يونانية في البحر الأحمر ما ألحق بها أضراراً وتسبب في جنوحها في البحر.

ومنذ نوفمبر الماضي، نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم “روبيمار”، كانت محملة بمواد خطرة.

وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.