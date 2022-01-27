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قوات الأسطول الروسي تشارك بتدريبات قتالية في القطب الشمالي

27 - يناير - 2022
تدريبات عسكرية روسية- أرشيفية

تدريبات عسكرية روسية- أرشيفية

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توجهت وحدات من القوات الساحلية وقوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي الروسي، إلى ميادين التدريب في مقاطعة مورمانسك، وفق ما قال مصدر بالمكتب الصحفي للأسطول.

وستشارك هذه الوحدات في تدريبات قتالية مع القوة العسكرية الروسية بالقطب الشمالي.

وأضاف المصدر: “تقدمت وحدات من القوات الساحلية وقوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي، متجهة إلى ميادين التدريب العسكري في مقاطعة مورمانسك، في إطار مناورة مع مجموعة مشاة في القوة العسكرية بالقطب الشمالي. وستجري هذه التدريبات تحت قيادة قائد الأسطول الشمالي الاميرال الكسندر مويسيف”.

وسيشارك في هذه التدريبات ما يصل إلى 1.2 ألف عسكري، ونحو 140 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة.وذكر المصدر، أن عناصر المشاة في القوة العسكرية بالقطب الشمالي، سيتدربون خلال ذلك على تنفيذ تكتيكات عمليات الإغارة في ظروف أقصى الشمال، وتنفيذ المناورة الدفاعية والرماية.

وشدد المصدر على أن وحدات القوات الساحلية التابعة للأسطول الشمالي، ستعود بعد التدريبات إلى نقاط مرابطتها الدائمة.

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