الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوات الأمن الأوغندية تمنع السفيرة الأمريكية من زيارة زعيم المعارضة

19 - يناير - 2021
زعيم المعارضة الأوغندية بوبي واين

زعيم المعارضة الأوغندية بوبي واين

A A A
طباعة المقال

أعربت السفارة الأمريكية في أوغندا عن قلقها تجاه ظروف اعتقال زعيم المعارضة بوبي واين في منزله ، وذلك بعد أن منعت قوات الأمن الأوغندية السفيرة الأمريكية ناتالي إي. براون، من زيارة زعيم المعارضة .

وظل واين – واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني – قيد الاحتجاز في منزله منذ يوم الخميس بعد فترة وجيزة من الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وفاز الرئيس يوويري موسيفيني (76 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ 1986، في الانتخابات بنسبة أصوات 59 بالمئة مقابل 35 بالمئة حصل عليها واين.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان أمس الاثنين إن ”السفيرة ناتالي إي. براون مُنعت من زيارة كياجولاني في منزله في ضاحية بشمال العاصمة“، مضيفة أن ”براون كانت تريد الاطمئنان على صحة وسلامة واين“، لافتة إلى أن ”هذه الأفعال غير القانونية والاحتجاز الفعلي لمرشح رئاسي في منزله لا تزال تشكل اتجاها مقلقا لمسار الديمقراطية في أوغندا“.

واتهم المتحدث باسم الحكومة الأوغندية الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمحاولة تقويض الانتخابات الرئاسية بعد محاولة السفيرة زيارة واين.

وقال المتحدث أوفونو أوبوندو: ”ما كانت تحاول فعله هو تدخل سافر في الشؤون السياسية الداخلية لأوغندا، خاصة الانتخابات، لتقويض انتخاباتنا وإرادة الشعب“.

    المزيد من أخبار العالم

    علم ألمانيا
    ألمانيا: نتوقع مشكلات في إمدادات الفحم والنفط في الخريف والشتاء
    فولودومير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: مقتل 15 على الأقل في هجوم روسي على محطة للقطارات
    الحزب الشيوعي الحاكم في الصين
    19 سياسة جديدة.. الصين تعلن عن مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال
    9 فوائد "مذهلة" لخل التفاح عليك أن تتعرف عليها