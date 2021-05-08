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قوات الأمن السعودية تحبط تهريب كميات كبيرة جداً من المخدرات والقات

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 8 - مايو - 2021 11:42 مساءً
قوات الأمن السعودية

قوات الأمن السعودية

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أحبطت قوات الأمن السعودية محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات والقات في منطقتي نجران وجازان.

وقد أكد المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر بن غنام القريني، ضبط كمية كبيرة من المخدرات في منطقتي نجران وجازان وإلقاء القبض على عدد من المتهمين بتهريبها.

وقال إنه “في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات فقد تم ضبط (802) كيلوغرام في منطقتي جازان ونجران، والقبض على المتهمين بتهريبها”.

وأضاف: “تم إلقاء القبض على 25 متهما، بينهم 3 مواطنين، و14 شخصا من الجنسية اليمنية، و4 من الجنسية الإثيوبية، و2 من الجنسية الصومالية، و2 من الجنسية الباكستانية”.

وتابع: “العمليات الأمنية الأخرى لرجال حرس الحدود تمثلت في ضبط 25.4 طن من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم 16 شخصا جميعهم من الجنسية اليمنية”.

وأكد القريني، أن رجال حرس الحدود مستمرون في تنفيذ مهماتهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، والقبض على المتورطين فيها.

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