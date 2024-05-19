قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 19 أيار/مايو 2024، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي عنبص بعد مداهمة منزله في الضاحية، في الوقت الذي داهمت فيه منزل المواطن أحمد عواد، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

‫كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد عبد الله سدلة (21 عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة، واعتقلت المواطنين محمد علي عطايا، وطاهر الديك بعد مداهمة منزليهما.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمود عادل معطان بركات، من قرية برقا شرق رام الله.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال حي رفيديا غرب نابلس، وخلعت أحد الصرافات الآلية، وداهمت محلات تجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال حي المعاجين من مدينة نابلس، وفتشت إحدى المركبات هناك، وداهمت منزلا وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت الشاب يحيى سمحان، بعد أن استولت على جميع أجهزة الجوال من المنزل.