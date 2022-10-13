قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة 3 شبان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفردان غرب مدينة جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة من عدة محاور، وداهم المنازل ونصب فرق القناصة عليها، بينما اندلعت اشتباكات تجاه القوات المتوغلة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل محمد إبراهيم عابد “الطبش” عم الشهيد أحمد أيمن عابد أحد منفذي عملية الحلمة واحتجزوا أسرته قبل أن يتم اعتفاله.

وفي نابلس، أصيب شاب في يده بالرصاص الحي، فيما آخر بقنبلة غاز بشكل مباشر، بعد أن اقتحمت عشرات الآليات العسكرية منطقة قبر يوسف شرق المحافظة، وسط اشتباكات مسلحة، حيث تبين أن مجموعة من الحاخامات اقتحمت المكان لأداء صلوات تلمودية في جيبات عسكرية ولم يسمح لأعداد المستوطنين كما جرت العادة باقتحام المكان.

وفي بيت لحم، اعتقل الشاب مصعب الصيفي من مخيم الدهيشة، ومحمود أبو عياش من المدينة.

وفي الخليل، اعتقل الفتى أحمد سيوري، والفتى محمود عصافرة لدى مرورهما من حاجز في شارع الشهداء بالمحافظة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت تسعة اشخاص اخرين بشبهة الضلوع في المواجهات العنيفة التي شهدتها عدة احياء في شرقي القدس الليلة الماضية ليبلغ عدد المعتقلين الاجمالي خلال اليوم الاخير ثلاثة وعشرين.